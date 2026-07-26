La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio della Malesia sostituirà quello del Bahrain nel calendario 2024. La gara in Bahrain, cancellata ad aprile per motivi di sicurezza, non si svolgerà più nel calendario ufficiale. Imola rimane in corsa come possibile sede per il finale di stagione. La decisione ufficiale è stata comunicata dopo settimane di rumors e speculazioni.

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, l’annuncio ufficiale è finalmente arrivato. La Formula 1 tornerà a correre la sua 23esima tappa del calendario, recuperando il GP del Bahrain, uno dei due appuntamenti con la massima serie (insieme al GP di Arabia Saudita) cancellati ad aprile a causa dei conflitti in Medio Oriente. La prima opzione sul tavolo di Liberty Media era quella di riuscire a reintegrare, nel weekend del 4 ottobre, proprio il GP del Bahrain sul circuito locale di Sakhir, sfruttando l’attenuarsi del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nuovi attacchi hanno però reso impossibile tale opzione ma è rimasta aperta l’idea di correre domenica 4 ottobre, nel fine settimana di pausa tra il GP di Baku e quello di Singapore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Imola.

© Gazzetta.it - Ufficiale: la Malesia torna in F1, sostituisce il Bahrain. Imola sempre in corsa per il finale di stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calendario F1, Liberty al lavoro per recuperare Bahrain o Arabia nel finale di stagioneDurante la presentazione dei risultati trimestrali del 2026, il CEO ha annunciato che le aziende coinvolte stanno lavorando per recuperare una delle...

F1, torna il Gp di Imola? L'ipotesi è calda. Come cambierebbe il calendarioSi discute la possibilità di ripristinare il Gran Premio di Imola nel calendario di Formula 1.

Si parla di: MotoGP | Ufficiale: Nakagami wild card della Honda per il GP del Giappone.

F1 | Ufficiale, torna il GP della Malesia! Sepang al posto del Bahrain nel 2026Una soluzione logistica e organizzativa senza precedenti per salvare un appuntamento chiave del campionato. La Formula 1 e la FIA hanno confermato che il Sepang International Circuit ospiterà il ... f1-news.eu

Ufficiale: la Malesia torna in F1, sostituisce il Bahrain. Imola sempre in corsa per il finale di stagioneLa Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il Gran Premio del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto internazionale. Si corre ... gazzetta.it