Durante la presentazione dei risultati trimestrali del 2026, il CEO ha annunciato che le aziende coinvolte stanno lavorando per recuperare una delle due gare in Medio Oriente, prevista nel finale di stagione di Formula 1. La volontà è di sostituire o riprogrammare l’evento, ma non sono state fornite date ufficiali o dettagli specifici. La decisione arriva in seguito a difficoltà logistiche o organizzative legate agli eventi programmati.

I ricavi della F1 sono in aumento, al netto di qualche inevitabile preoccupazione legata alle instabilità geopolitiche. E’ il quadro emerso dalla presentazione dei dati finanziari di Liberty Media del primo trimestre 2026, che hanno evidenziato un importante incremento dei ricavi del 53% (617 milioni di dollari), in attesa di capire quanto incideranno le cancellazioni a causa della guerra in Iran delle gare di aprile in Bahrain e Arabia Saudita. E' emerso anche che il vertice della Formula 1 non ha intenzione di rinunciare a recuperare gli eventi persi e nella conferenza con gli investitori, il Ceo di Liberty Media, Derek Chang, ponendo al primo posto l'incolumità del personale e dei piloti, ha dichiarato che "il benessere di tutti in F1 viene prima di tutto e gestiamo sempre il calendario seguendo questo principio".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calendario F1, Liberty al lavoro per recuperare Bahrain o Arabia nel finale di stagione

Notizie correlate

F1: addio a Bahrain e Arabia, il calendario cambiaLa Formula 1 ha cancellato ufficialmente i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita programmati per aprile, a causa dell’instabilità in Medio Oriente.

Leggi anche: Il calendario del Mondiale di F1 può cambiare ancora: Bahrain e Arabia Saudita puntano a rientrare

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: F1 2026 , calendario nel caos: Miami a rischio caos meteo; F1 2026, la geopolitica riscrive il calendario: Bahrain e Arabia cercano spazio; I ricavi della F1: un modello di business da record; Imola in F1 2026: Cremonesi svela le condizioni per il ritorno.

F1 2026, ricavi +53% nel Q1: boom Liberty Media, ma il calendario e il Medio Oriente mettono a rischio il Q2+53% di ricavi per la Formula 1 nel primo trimestre 2026, finanziariamente convincente per la categoria. Il Q2, però, potrebbe presentare delle criticità ... automoto.it

F1 2026 , calendario nel caos: Miami a rischio caos meteoC’è un limite alla pazienza dei tifosi, e Liberty Media sembra esserselo dimenticato. Dopo un mese di vuoto cosmico, la Formula 1 si prepara finalmente a riaccendere i motori per il Gran Premio di Mia ... newsf1.it

Ecco il calendario della serie, al meglio delle 5 partite. #Latina #CisternadiLatina #Sport #basket #LatinaBasket Leggi qui: https://www.studio93.it/basket-b-nazionale-inizia-la-corsa-playoff-latina-affronta-treviglio-in-gara-1 facebook

Juve, occhio al calendario: all'andata solo tre pareggi contro Lecce, Fiorentina e Torino x.com