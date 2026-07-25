Si discute la possibilità di ripristinare il Gran Premio di Imola nel calendario di Formula 1. L’ipotesi sta guadagnando credito tra gli organizzatori e gli addetti ai lavori, con un possibile ritorno nel campionato in vista della fine dell’anno. La questione riguarda anche le modifiche al calendario, che potrebbero includere questa gara come evento finale del campionato. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, ma l’idea di un finale di stagione in Italia si fa sempre più concreta.

Un finale di Mondiale italiano per un campionato di Formula 1 che sta vedendo il nostro Paese come grande protagonista? L’ipotesi c’è, e si fa sempre più concreta. Al centro di una stagione che sta subendo importanti cambiamenti a causa del conflitto e le tensioni internazionali in Medio Oriente entra in gioco il possibile ritorno del Gran Premio di Imola come gran finale del campionato. Dopo l’annullamento dei GP di Bahrain e Arabia Saudita, programmati lo scorso aprile, si configura l’opzione di dover ripensare anche a un finale per il calendario, con il dubbio sui GP di Qatar e Abu Dhabi, il programma tra fine novembre e inizio... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - F1, torna il Gp di Imola? L'ipotesi è calda. Come cambierebbe il calendario

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