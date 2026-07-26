L'attentatore coinvolto nell'episodio a Berlino è stato ucciso durante uno scontro con la polizia. Si tratta di un giovane di 21 anni, di origini libanesi, con precedenti legati all’ISIS. L’attacco ha coinvolto un veicolo che ha investito persone durante il Pride, seguito da un'aggressione con machete che ha provocato una vittima e 29 feriti. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire i dettagli dell’episodio.

Novità sull'attentato terroristico islamista a Berlino: è stato ucciso Abdul Ballout, il 21enne tedesco di origini libanesi, sostenitore dell'ISIS, che ieri sera ha travolto un gruppo di partecipanti al Pride LGBTQ+ e aggredito poi con un machete alcuni passanti, uccidendo una donna e causando altri 29 feriti. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel distretto di Spandau. Gli agenti sono stati attaccati dall'uomo e hanno risposto al fuoco, uccidendolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucciso l'attentatore islamico del Pride di Berlino. Spari sulla polizia, scontro fatale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Berlin Authorities Investigate Islamist 'Terror' Motive Behind Deadly Attack at Pride Gathering| APT

Notizie e thread social correlati

Furgone sulla folla al Pride di Berlino, un morto e 29 feriti. Arrestato il complice dell'attentatore: era a bordo del vanUn furgone ha investito la folla durante il corteo del Pride di Berlino, causando un morto e 29 feriti.

Berlino, la verità sull'attentatore islamico: cosa emerge dal suo passato, un terremoto politicoAbdul Ballout, ricercato per l’attentato al Gay Pride di Berlino, era già stato condannato per aver pianificato un atto di grave violenza che avrebbe...

Si parla di: Media: ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino.

Pride Berlino, ucciso l'attentatore Abdul Ballout. Spari sulla polizia e scontro fataleAttentato terroristico islamista a Berlino, è stato ucciso Abdul Ballout, il 21enne tedesco di origini libanesi, sostenitore dell'ISIS, ... iltempo.it

Attacco sulla folla del Pride a Berlino, ucciso l'attentatore dopo uno scontro a fuoco con la poliziaLa polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto. ansa.it