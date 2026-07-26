Un furgone ha investito la folla durante il corteo del Pride di Berlino, causando un morto e 29 feriti. La polizia ha arrestato una persona e identificato un secondo sospettato, che si trovava a bordo del veicolo. L'attentato si è verificato ieri sera, in un momento di grande afflusso di partecipanti. Le autorità stanno indagando sui motivi dell'episodio e sulle dinamiche dell'accaduto.

La polizia di Berlino ha arrestato una persona e identificato una seconda sospettata di aver compiuto l'attentato durante il Gay Pride di Berlino, ieri sera, irrompendo con un furgone in mezzo alla folla e uccidendo una donna. Fermato un uomo di origine iraniana che era al bordo del van, mentre è ancora caccia ad Abdul Ballout di 21 anni. Non si esclude ci siano altre persone coinvolte. L’attacco al Pride di Berlino è stato «un attentato terroristico islamista», ha detto il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt, aggiungendo che la madre di Abdul Ballout ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002 (la famiglia è originaria del Libano). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Furgone sulla folla al Pride di Berlino, un morto e 29 feriti. Arrestato il complice dell'attentatore: era a bordo del van

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Germania: furgone sulla folla al Pride di Berlino, l'arrivo della polizia e delle ambulanze

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