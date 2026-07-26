Furgone sulla folla al Pride di Berlino un morto e 29 feriti Arrestato il complice dell' attentatore | era a bordo del van

Da gazzettadelsud.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un furgone ha investito la folla durante il corteo del Pride di Berlino, causando un morto e 29 feriti. La polizia ha arrestato una persona e identificato un secondo sospettato, che si trovava a bordo del veicolo. L'attentato si è verificato ieri sera, in un momento di grande afflusso di partecipanti. Le autorità stanno indagando sui motivi dell'episodio e sulle dinamiche dell'accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La polizia di Berlino ha arrestato una persona e identificato una seconda sospettata di aver compiuto l'attentato durante il Gay Pride di Berlino, ieri sera, irrompendo con un furgone in mezzo alla folla e uccidendo una donna. Fermato un uomo di origine iraniana che era al bordo del van, mentre è ancora caccia ad Abdul Ballout di 21 anni. Non si esclude ci siano altre persone coinvolte. L’attacco al Pride di Berlino è stato «un attentato terroristico islamista», ha detto il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt, aggiungendo che la madre di Abdul Ballout ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002 (la famiglia è originaria del Libano). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

furgone sulla folla al pride di berlino un morto e 29 feriti arrestato il complice dell attentatore era a bordo del van
© Gazzettadelsud.it - Furgone sulla folla al Pride di Berlino, un morto e 29 feriti. Arrestato il complice dell'attentatore: era a bordo del van
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Germania: furgone sulla folla al Pride di Berlino, l'arrivo della polizia e delle ambulanze

Video Germania: furgone sulla folla al Pride di Berlino, l'arrivo della polizia e delle ambulanze

Notizie e thread social correlati

Furgone investe la folla al Pride di Berlino, un morto e 16 feriti. Identificato l'attentatore, appartiene ad ambienti islamistiUn furgone ha investito la folla durante il Pride a Berlino, causando un morto e 16 feriti.

Furgone sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Almeno un morto e numerosi feriti”. Un uomo è stato arrestatoDurante il Pride di Berlino nel parco Tiergarten, un furgone ha investito la folla, viaggiando a circa 80 km/h.

Temi più discussi: Berlino, furgone sulla folla al Pride: un morto e 16 feriti, conducente in fuga; Furgone contro la folla al Pride di Berlino: un morto e 16 feriti; Furgone contro il Pride a Berlino, un morto e 29 feriti: un arresto; Furgone sulla folla al Pride di Berlino, 1 morto e 16 feriti: caccia all'attentatore, un 21enne legato a ambienti islamisti.

pride di berlino furgone sulla folla alFurgone contro la folla al Pride di Berlino, un morto e 29 feriti. Ricercato un 21enne, un altro uomo già arrestatoBerlino piomba nel terrore al termine di una giornata festosa caratterizzata dalle celebrazioni del Gay Pride con tanto di concerti, sfilate e musica. Festeggiamenti bruscamente interrotti in serata i ... ansa.it

pride di berlino furgone sulla folla alTerrore a Berlino, fugone contro la folla al Pride: un morto e diversi feriti, è caccia al responsabileUn giorno di festa che si è trasformato in un incubo a Berlino. Un furgone infatti si è lanciato sulla folla riunita al Tiergarten per il Christopher Street Day, il Pride della capitale tedesca. Il ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web