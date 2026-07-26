Berlino la verità sull' attentatore islamico | cosa emerge dal suo passato un terremoto politico

Abdul Ballout, ricercato per l’attentato al Gay Pride di Berlino, era già stato condannato per aver pianificato un atto di grave violenza che avrebbe messo in pericolo la sicurezza dello Stato. La condanna risale a prima dell’attentato di sabato sera, evidenziando un passato giudiziario già pesante. La notizia rischia di alimentare polemiche sulle autorità che avevano in carico la sua sorveglianza e i controlli sui soggetti condannati per reati di sicurezza.

Sono destinate a montare le polemiche in Germania nei confronti delle autorità politiche e giudiziarie. Abdul Ballout, ricercato per l'attentato al Gay Pride di Berlino di sabato sera, era già stato condannato per "preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato". Lo riportano i media tedeschi, tra cui Spiegel e Bild. Il 21enne sabato si è scagliato con un furgone bianco sulla folla accalcata per la tradizionale, affollatissima manifestazione Lgbtq del grande parco cittadino di Tiergarten, un evento che va ben oltre la comunità "queer" berlinese e che raggruppa diverse migliaia di cittadini. Drammatico il bilancio: un morto ufficiale e diversi feriti, di cui alcuni ancora in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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