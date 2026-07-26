Ucciso l' attentatore del Gay Pride | dall' Isis alla scarcerazione tutti gli errori che hanno portato all' attacco
L’uomo sospettato per l’attacco al Gay Pride di Berlino è stato ucciso in un’operazione di polizia dopo una caccia durata quasi 20 ore. L’indagato era stato coinvolto in precedenti episodi legati all’ISIS e aveva trascorso periodi in carcere. Durante l’operazione sono state sequestrate armi e materiali sospetti. La polizia ha confermato che l’uomo era considerato armato e pericoloso. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’operazione.
È stato ucciso in un'operazione della polizia al termine di una caccia all'uomo durata quasi 20 ore l'uomo sospettato per l'attentato di sabato sera al Gay Pride di Berlino. Abdul Ballout, 21 anni, cittadino tedesco di origini libanesi, era in fuga da quando intorno alle 22 di sabato era piombato sulla folla con un van bianco durante la festa di chiusura del Christopher Street Day (Csd), la tradizionale manifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+ che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone. Dopo che il van si è schiantato contro un albero, il giovane avrebbe colpito diverse altre vittime con un machete. Bilancio finale: una donna morta e 29 persone ferite; non risultano italiani coinvolti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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