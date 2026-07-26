Ucciso l' attentatore del Gay Pride | dall' Isis alla scarcerazione tutti gli errori che hanno portato all' attacco

Notizia in breve

L’uomo sospettato per l’attacco al Gay Pride di Berlino è stato ucciso in un’operazione di polizia dopo una caccia durata quasi 20 ore. L’indagato era stato coinvolto in precedenti episodi legati all’ISIS e aveva trascorso periodi in carcere. Durante l’operazione sono state sequestrate armi e materiali sospetti. La polizia ha confermato che l’uomo era considerato armato e pericoloso. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’operazione.