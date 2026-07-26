Un uomo ricercato per l’attacco al Pride di Berlino è stato ucciso durante un’operazione delle forze speciali nella capitale tedesca. Il 21enne, identificato come Abdul Ballou, è stato trovato e ucciso nel corso dell’intervento. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Nessun dettaglio è stato fornito sulle circostanze dell’operazione o sulle modalità dell’uccisione.

Abdul Ballout, ricercato per l’attacco al Pride di Berlino, è morto. Il 21enne, riferisce Bild, è stato ucciso in un’operazione delle forze speciali nella capitale tedesca. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, c’è stato uno scontro a fuoco, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto, uccidendo il 21enne. Come appreso dalla Bild, Ballout ha attaccato i soccorritori con un’arma da taglio. È stato poi colpito a morte alle 18,34. I testimoni hanno riferito di aver udito due raffiche di spari a pochi minuti di distanza l’una dall’altra durante il raid nel capanno da giardino a Berlein. Sembra che il giardino dove è avvenuto il blitz della polizia appartenga al padre del sospettato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attacco al Gay Pride: ucciso il terrorista Abdul Ballou. Le forze speciali tedesche lo hanno trovato a Berlino

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