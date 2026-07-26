Berlino ucciso l’attentatore del Pride | Tutto porta al terrorismo islamico Merz | un attacco alla società aperta

Un giovane di 21 anni, sospettato di aver compiuto un attentato durante un evento Pride a Berlino, è stato ucciso dalla polizia. La polizia ha riferito che l’uomo era un sostenitore dello Stato Islamico e che l’attacco sarebbe collegato al terrorismo islamico. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno neutralizzato il sospettato. La polizia ha dichiarato che tutti i segnali indicano un’azione di matrice terroristica.

Berlino, 26 luglio 2026 – Si chiamava Abdul Ballout, aveva 21 anni, era un sostenitore dello Stato Islamico. È lui secondo la polizia tedesca l’uomo che si è lanciato con un minivan Citroën Spacetourer tra la folla che affollava il parco Tiergarten durante il Pride di Berlino e poi si è avventato sui manifestanti con un machete, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Il cittadino tedesco di origini libanesi è morto ucciso dalla polizia dopo l’irruzione delle forze speciali in un capanno da giardino che si trovava in un orto comunitario nel quartiere berlinese di Spandau, dove il giovane si nascondeva: gli agenti sono stati con un’arma da taglio e hanno sparato alle 18,34 di ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Berlin Pride Attack Suspect Dead as Germany Raises National Security Threat Level Immediately | NXW

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