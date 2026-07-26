Tuttosport – La strana estate Juve tra illusioni e progetti

Durante un’amichevole contro lo Standard a Liegi, la Juventus ha schierato una rosa superiore a quella disponibile in precedenza, secondo Tuttosport. La squadra, sotto la guida di Spalletti, non avrebbe potuto contare su una formazione così ampia neanche con la campagna acquisti più intensa. La notizia suggerisce che attualmente la rosa juventina è più completa rispetto alle scelte di qualche mese fa.

2026-07-26 08:51:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Neanche la più catastrofica delle campagne acquisti potrebbe dare a Spalletti una rosa come quella che aveva a disposizione ieri sera a Liegi per l’amichevole contro lo Standard. Quindi è lecito chiedersi se vale la pena ragionare sulla partita e sulla prestazione bianconera, soprattutto perché è stata una gara che, con un garbato eufemismo, si potrebbe definire noiosetta. Tuttavia, fra esattamente quattro settimane, inizia il campionato e questo fa scattare un contro alla rovescia che qualche riflessione la impone. La Juventus non ha attaccanti, con il prestito di Openda ufficializzato ieri e l’infortunio del giovane Ekhator, il reparto è azzerato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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