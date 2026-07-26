Tuttosport – La strana estate Juve tra illusioni e progetti

Da justcalcio.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un’amichevole contro lo Standard a Liegi, la Juventus ha schierato una rosa superiore a quella disponibile in precedenza, secondo Tuttosport. La squadra, sotto la guida di Spalletti, non avrebbe potuto contare su una formazione così ampia neanche con la campagna acquisti più intensa. La notizia suggerisce che attualmente la rosa juventina è più completa rispetto alle scelte di qualche mese fa.

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2026-07-26 08:51:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Neanche la più catastrofica delle campagne acquisti potrebbe dare a  Spalletti  una rosa come quella che aveva a disposizione ieri sera a  Liegi  per l’amichevole contro lo  Standard. Quindi è lecito chiedersi se vale la pena ragionare sulla partita e sulla prestazione bianconera, soprattutto perché è stata una gara che, con un garbato eufemismo, si potrebbe definire noiosetta. Tuttavia, fra esattamente quattro settimane, inizia il campionato e questo fa scattare un contro alla rovescia che qualche riflessione la impone. La  Juventus  non ha attaccanti, con il prestito di  Openda  ufficializzato ieri e l’infortunio del giovane  Ekhator, il reparto è azzerato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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