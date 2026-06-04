Il contratto tra Vlahovic e la Juventus si è concluso, segnando la fine del rapporto tra le parti. Chiellini ha commentato che il mancato accordo è legittimo, ma ha sottolineato che le cifre proposte non erano adeguate. La trattativa si è conclusa senza intese, portando alla separazione. Nessun dettaglio sulle cifre negoziate è stato reso pubblico. La separazione tra l’attaccante e il club è definitiva, senza ulteriori sviluppi in vista.

2026-06-03 21:24:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Il rapporto tra Vlahovic e la Juventus è giunto al termine. L’attaccante serbo resterà in bianconero per poco meno di un mese, con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. A risultare decisive nella fine della relazione tra l’ex Fiorentina e la Vecchia Signora, sono state le richieste troppo elevate del calciatore per un eventuale prolungamento di contratto, differenti da quelle stabilite dalla società che ha giudicato troppo elevate le cifre stabilite dal centravanti. Sull’epilogo dell’avventura di Vlahovic alla Juventus si è soffermato il Director of Football Strategy dei bianconeri Giorgio Chiellini, presente allo Juventus Club Montecitorio, analizzando anche quello che potrebbe essere il futuro del centravanti serbo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Chiellini sul mancato accordo tra Vlahovic e la Juve: “È legittimo, ma a queste cifre…”

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