La Juventus ha annunciato l’arrivo di Frederic Massara, che ha riorganizzato l’organigramma societario. Nel frattempo, nel calciomercato si fanno nomi come Mister X, Sorloth e Pellegrino, in vista delle strategie future. La giornata è stata caratterizzata da questa novità e da voci sui possibili acquisti, senza conferme ufficiali al momento. La società prosegue le operazioni di rafforzamento in vista della prossima stagione.

2026-07-07 20:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Giornata importante in casa Juventus: l’arrivo di Frederic Massara ha rimodulato l’organigramma societario bianconero. L’ex Roma è il nuovo Chief Football Officer e collaborerà a stretto contatto con Giovanni Carnevali. L’amministratore delegato bianconero ha parlato delle operazioni di mercato a Sky Sport. La giornata e il punto sull’attacco bianconero sono state al centro della puntata pomeridiana di Aperimercato, in onda sul canale Youtube di Tuttosport. Il punto sull’attacco bianconero. “La mia impressione è che il mister X sia Kolo Muani “, ha raccontato così Lorenzo Aprile in collegamento dalla Continassa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Bomber Juve, Aprile all’Aperimercato di Tuttosport: “Mister X, Sorloth e Pellegrino…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NIENTE È COME LA JUVENTUS, Angelo DI LIVIO al PODCAST di TUTTOSPORT

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tuttosport – Il Trono di Spade, Haaland e un piatto d’alce: Juve, chi è davvero Alexander Sorloth

Tuttosport – Bernardeschi cuore Juve, parole d’amore per i tifosi bianconeri: “È qualcosa di indescrivibile!”Bernardeschi ha espresso parole di affetto verso i tifosi della Juventus, definendo il suo legame con loro come qualcosa di indescrivibile.

Bomber Juve, Aprile all'Aperimercato di Tuttosport: Mister X, Sorloth e Pellegrino...Il punto sui nomi trattati dai bianconeri per l'attacco nella punta di Aperimercato in onda sul canale Youtube di Tuttosport ... tuttosport.com

Blitz Chiellini, la Juve pesca gratis il bomber del domani: subito in Next GenNon solo il mercato della Prima Squadra, ma pure quello della Juventus Next Gen è pronto a decollare. Appuntamento fissato in calendario da giorni e che andrà in scena nelle prossime ore tra i rappres ... msn.com