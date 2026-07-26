Tutti lo usano su TikTok ma da dove proviene davvero quel famoso sassofono? Il trend che preannuncia un disastro imminente

Il sassofono usato nei video di TikTok, spesso associato a un riff jazz drammatico e cinematografico, è diventato popolare tra gli utenti. Tuttavia, la provenienza di questo suono non è chiara. Il trend ha portato a numerosi video con persone in kayak, ma non ci sono dettagli ufficiali su chi abbia creato o diffuso originariamente la traccia. La sua diffusione avviene principalmente attraverso piattaforme social senza indicazioni di un autore specifico.

Forse l’hai già sentito mentre scrollavi il : un riff di sassofono drammatico, jazz, quasi cinematografico, che accompagna video di persone in kayak sorprese da un temporale improvviso, o camerieri che barcollano con vassoi carichi di bicchieri di vino rosso, o qualcuno che sta per scoprire di essere allergico a un ingrediente dopo averlo già mangiato. Quando i sassofoni iniziano a farsi più forti su TikTok, sai che qualcosa sta per andare storto. Molto storto. Il trend è esploso alla fine del 2025 e ha dominato la primavera e l’estate del 2026, trasformandosi nel suono dell’estate. Migliaia di video hanno adottato questo snippet musicale per raccontare momenti in cui la vita, in modi sia seri che ridicoli, non è andata secondo i piani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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