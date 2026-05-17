Chi indossa davvero nella vita di tutti i giorni il trend che funziona in passerella?
Durante le sfilate della primavera estate 2026, si è notato come la tendenza dominante sia il reggiseno a vista. Quasi tutte le passerelle presentano capi che mettono in evidenza questa scelta di stile, mostrando dettagli che in passato erano nascosti. La moda di questa stagione si concentra su capi che sfidano le convenzioni e rivelano elementi che un tempo erano considerati sottointesi. Questa tendenza si riflette anche in modo più ampio nella moda quotidiana, con molte persone che adottano look ispirati alle passerelle.
Dando un’occhiata alle sfilate della primavera estate 2026 ci si accorge subito che ad accomunare quasi tutte le passerelle è la tendenza reggiseno a vista, ossia mettere in mostra ciò che solitamente viene coperto. Perché non si parla non solo di crop top o di bralette preziose, ma soprattutto di capi di intimo vero e proprio portati come un qualsiasi top. Questo trend, non occorre specificarlo, espone gran parte della pelle del corpo ed è quindi logico chiedersi se, nella vita di tutti i giorni, possa avere lo stesso successo che in passerella. Una tendenza che funziona indossata in pedana da modelle dal fisico impeccabile, infatti, non è detto che abbia lo stesso effetto una volta arrivata nel mondo reale. 🔗 Leggi su Amica.it
QUALCUNO BUSSA ALLE 3:00 DI NOTTE IN CASA NOSTRA! *pauroso*
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Essere leader nella vita di tutti i giorni: come il Co-Active Coaching aiuta a scegliere con consapevolezza
Leggi anche: Maschere Led per il viso: funzionano davvero? Il parere degli esperti e come funziona la tecnologia alla base del trend beauty del momento
La vera educazione non si dimostra con i titoli, con il denaro o con i vestiti che una persona indossa. Si dimostra nel modo in cui tratta gli altri, soprattutto chi lavora duramente ogni giorno con umiltà e sacrificio. Una persona davvero grande non guarda nessu facebook