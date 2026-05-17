Chi indossa davvero nella vita di tutti i giorni il trend che funziona in passerella?

Durante le sfilate della primavera estate 2026, si è notato come la tendenza dominante sia il reggiseno a vista. Quasi tutte le passerelle presentano capi che mettono in evidenza questa scelta di stile, mostrando dettagli che in passato erano nascosti. La moda di questa stagione si concentra su capi che sfidano le convenzioni e rivelano elementi che un tempo erano considerati sottointesi. Questa tendenza si riflette anche in modo più ampio nella moda quotidiana, con molte persone che adottano look ispirati alle passerelle.

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