Papa Leone conquista TikTok con il trend six-seven cos’è e da dove nasce il gesto virale che spopola tra i giovani – Il video
Durante un evento con un gruppo di cresimandi a Genova, il Papa ha eseguito il gesto “6-7”, diventato poi virale su TikTok. Il video dell’episodio, risalente a sabato 16 maggio, ha attirato l’attenzione degli utenti della piattaforma, che hanno condiviso e commentato il momento. Il gesto, ripetuto dal Pontefice durante l’incontro, ha catturato l’interesse di numerosi giovani e appassionati di trend digitali. La scena si è rapidamente diffusa sui social, entrando nelle conversazioni online di molti utenti.
Anche Papa Leone è finito, forse suo malgrado, nel vortice dei trend di TikTok. Durante l’incontro con un gruppo di cresimandi di Genova, sabato 16 maggio, il Pontefice ha sorpreso tutti lasciandosi trascinare nel tormentone virale del momento: il gesto “6-7”. Nel video, già esploso online, si vede il Papa sorridere mentre imita i ragazzi con il classico movimento delle mani accompagnato dal celebre “ six-seven ”. A postare la scena sui social è stato don Roberto Fiscer, sacerdote genovese diventato popolare come “prete influencer” grazie ai suoi contenuti su TikTok e Instagram. Ma cos’è davvero il trend “six-seven”? Il trend “six-seven” che spopola tra i giovani. 🔗 Leggi su Open.online
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