Papa Leone conquista TikTok con il trend six-seven cos’è e da dove nasce il gesto virale che spopola tra i giovani – Il video

Durante un evento con un gruppo di cresimandi a Genova, il Papa ha eseguito il gesto “6-7”, diventato poi virale su TikTok. Il video dell’episodio, risalente a sabato 16 maggio, ha attirato l’attenzione degli utenti della piattaforma, che hanno condiviso e commentato il momento. Il gesto, ripetuto dal Pontefice durante l’incontro, ha catturato l’interesse di numerosi giovani e appassionati di trend digitali. La scena si è rapidamente diffusa sui social, entrando nelle conversazioni online di molti utenti.

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