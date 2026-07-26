Una vettura ha investito un ciclista di 76 anni sulla statale 341 a Turbigo intorno alle 3 di notte, provocandone la morte. L’auto è fuggita immediatamente dopo l’incidente, senza prestare soccorso. La polizia ha rintracciato e arrestato il 35enne alla guida, trovandolo positivo ad alcol e droga.

Turbigo (Milano), 26 luglio 2026 - Un ciclista di 76 anni è morto questa notte, intorno alle 3,dopo essere stato investito da un’autovettura sulla statale 341, nel tratto che attraversa Turbigo, a un centinaio di metri dal depuratore, sulla carreggiata che conduce verso il ponte di ferro sul fiume Ticino. L’uomo stava pedalando a bordo strada, in un tratto particolarmente buio, quando è stato travolto da un’auto il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso: il 35enne alla guida dell’auto è stato in un secondo tempo identificato e, risultato positivo sia all’alcol che a sostanze stupefacenti, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turbigo, auto travolge ciclista e scappa: 35enne rintracciato e arrestato per omicidio stradale. Positivo ad alcol e droga

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