Un incidente a Turbigo ha provocato la morte di un ciclista di 76 anni dopo essere stato investito da un'auto. L'automobilista, un uomo di 35 anni, si è dato alla fuga ma è stato arrestato dai carabinieri grazie a una segnalazione di un passante. Sono stati eseguiti controlli che hanno rilevato la presenza di alcol e droga nel sangue dell’uomo.

Prima la corsa in auto che travolge una bicicletta. Poi la fuga. Terminata con l’arresto da parte dei carabinieri della sezione operativa di Legnano e della stazione di Cuggiono. L’automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Durante lo scontro in strada, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 3.30, lungo la provinciale 341 a Turbigo, nell’hinterland milanese, il ciclista, un 76enne italiano, era deceduto per le ferite riportate nell’impatto. Il guidatore della vettura, un 35enne italiano, di professione meccanico alla Leonardo, non si era però fermato a prestare soccorso. Le indagini dei militari ha permesso in poco tempo di risalire alla targa della macchina e iniziare le ricerche dell’auto «pirata». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Incidente a Turbigo: 35enne uccide un ciclista di 76 anni e fugge. Bloccato grazie alla segnalazione di un passante: positivo ai test di alcol e droga

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