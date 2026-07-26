Centinaia di persone sono scese in piazza a Tunisi giovedì, nel giorno della Festa della Repubblica. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che hanno espresso dissenso nei confronti del presidente in carica. La protesta si è svolta nelle strade centrali della capitale, con dimostranti che hanno sfilato portando bandiere e slogan. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire, mentre le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla manifestazione.

Centinaia di manifestanti si sono radunati giovedì per le strade di Tunisi in occasione della Festa della Repubblica, cogliendo l’opportunità per contestare il presidente Kaïs Saïed. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come “Vattene”, “La partita è finita” e “Solo Kaïs è felice”, scandendo slogan contro il presidente. La protesta si inserisce in un contesto di crescenti tensioni sociali in Tunisia. Negli ultimi giorni, il Paese è stato colpito da un’intensa ondata di caldo che ha innescato numerosi incendi e causato ripetute interruzioni di corrente e della fornitura idrica, esacerbando la frustrazione della popolazione per il deterioramento dei servizi essenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tunisia, manifestanti in piazza contro il presidente Saied in occasione della Festa della Repubblica

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