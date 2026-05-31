Martedì 2 giugno, alle 10, si terrà una cerimonia commemorativa in piazza delle Carceri per celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La prefettura, insieme al comando provinciale dei carabinieri e al Comune, organizza un’alzabandiera e l’Inno nazionale. Le vetrine della zona saranno decorate con il tricolore in occasione della festa della Repubblica.

Martedì 2 giugno, in occasione dell’ 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la prefettura, in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri e il Comune di Prato, organizza una cerimonia commemorativa che avrà luogo alle 10.45 in piazza Santa Maria delle Carceri, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. L’evento si aprirà con il consueto ingresso dei Gonfaloni dei Comuni, della provincia e dei Labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma. A seguire, il prefetto Michela La Iacona, insieme al comandante provinciale dei Carabinieri Francesco Schilardi, passerà in rassegna i reparti schierati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa della Repubblica. Alzabandiera e Inno in piazza della Carceri. Vetrine con il tricolore

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Alzabandiera in Piazza De Ferrari

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