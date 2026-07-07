Il presidente tunisino ha effettuato una visita non annunciata nei quartieri di Intilaka e Mnihla. Durante questa occasione, ha ricordato l’ex presidente Habib Bourguiba, commemorando il 25° anniversario della sua scomparsa.

Kais Saied ricorda Habib Bourguiba: una riflessione sull’unità della Tunisia. Il presidente tunisino, Kais Saied, ha recentemente commemorato il 25° anniversario della morte dell’ex presidente Habib Bourguiba. Durante questo evento significativo, ha incontrato una serie di cittadini, discutendo insieme le sfide attuali che il Paese deve affrontare. Saied ha sottolineato la necessità di sviluppare soluzioni collettive che rompano con il passato, difendendo l’unità dello Stato e il benessere della popolazione. In un momento di grande cambiamento e incertezze, il presidente ha esortato i cittadini a rimanere uniti dinanzi a coloro che potrebbero cercare di destabilizzare la Tunisia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Visita inaspettata del presidente Saied nei quartieri di Intilaka e Mnihla in Tunisia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La visita inaspettata di Harry: il duca di Sussex a Kiev per dare sostegno all’UcrainaIl duca di Sussex ha fatto una visita non programmata a Kiev, confermando l’interesse dei reali britannici per l’Ucraina.

Interplay 2026 a Torino: il festival internazionale di danza contemporanea torna nei teatri e nei quartieriA Torino, dal 26 maggio 2026, si terrà la ventiseiesima edizione di Interplay, il festival internazionale dedicato alla danza contemporanea e alle...

Temi più discussi: Lazio: assegnati i titoli regionali targa a Latina; Mariagrazia Arena vicesindaca di Reggio Calabria, l'annuncio di Cannizzaro; VIDEO | Sp29b di Silvi, D'Angelo: la Provincia sta facendo quanto di sua competenza; La reazione inaspettata della Russia alla minaccia di Zelensky di 40 giorni di inferno.

Milano-Cortina, Vance visita a sorpresa l'Accademia di Brera(LaPresse) Accademia di Brera chiusa per la visita inaspettata del vice presidente degli Stati Uniti, J.D.Vance. La delegazione presidenziale ha raggiunto la Pinacoteca dopo l’incontro con la premier ... video.corriere.it

Perché la visita del presidente siriano a Washington è storicaLa visita negli Stati Uniti di Ahmed al Sharaa, capo della transizione siriana, è un fatto storico per diverse ragioni. Innanzitutto è la prima volta che un presidente siriano visita Washington ... internazionale.it