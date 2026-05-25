Elezioni comunali il voto nel Lazio | i risultati da Albano a Fondi e Civita Castellana Affluenza al ?64,8%

Durante le elezioni comunali nel Lazio, nove comuni con più di 15 mila abitanti hanno rinnovato le amministrazioni. L’affluenza complessiva alle urne è stata del 64,8%. I risultati riguardano i territori di Albano, Fondi e Civita Castellana, tra gli altri, dove sono stati eletti i nuovi sindaci e consiglieri comunali. Le votazioni si sono svolte in un solo giorno, senza particolari incidenti registrati.

Elezioni comunali. Sono nove i Comuni nel Lazio (con più di 15 mila abitanti) in cui si rinnova l'amministrazione locale. Sette sono in provincia di Roma, uno a testa in quella di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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