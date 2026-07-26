Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha parlato di un possibile terzo mandato, affermando che non si tratta di uno scherzo. La politica ha commentato che l’obiettivo di Trump resta il voto di novembre. Nel discorso, l’ex presidente ha fatto battute, attacchi personali e provocazioni, trasformando l’evento in un confronto diretto con la stampa. La serata si è svolta con toni più duri rispetto alle tradizioni, senza un intervento leggero.

Bologna, 26 luglio 2026 – Tra battute, attacchi personali e provocazioni sul terzo mandato, Donald Trump ha trasformato la cena dei corrispondenti della Casa Bianca – che per tradizione prevederebbe un discorso autoironico e leggero del presidente – in un nuovo duello con la stampa. L’evento, ripetuto dopo che la precedente serata prevista ad aprile era stata interrotta da una sparatoria nell’edificio (e l’arresto dell’attentatore), avrebbe dovuto celebrare la libertà d’informazione. Il presidente ha invece accusato molti giornalisti di soffrire della “sindrome anti-Trump”, ironizzando sulle “notizie false” e prendendo di mira alcuni dei suoi bersagli preferiti come i predecessori-rivali Obama e Biden o star che lo hanno criticato come Jane Fonda, Bruce Springsteen e alcuni conduttori tv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trump vuole il terzo mandato. La politologa: non è solo uno scherzo. “Ma l’obiettivo è il voto di novembre”

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CAOS. Trump TERRORIZZATO Dalle Elezioni: Non POSSO Perdere!.

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