Durante un volo di linea, il pilota ha annunciato ai passeggeri, molti dei quali tifosi argentini, che l’Argentina aveva vinto la finale mondiale. Tuttavia, si è trattato di uno scherzo e l’annuncio si è rivelato falso. L’incidente ha creato confusione tra i passeggeri, alcuni dei quali hanno festeggiato, altri hanno mostrato sorpresa. La compagnia aerea ha successivamente chiarito che si trattava di un falso allarme e ha chiesto scusa per l’accaduto.

Durante un volo di linea, il pilota ha annunciato ai passeggeri — molti dei quali tifosi argentini — la presunta vittoria dell’Argentina nella finale mondiale. L’aereo è esploso in una festa improvvisata, tra urla e applausi. Pochi secondi dopo, il comandante ha rivelato la verità: a vincere è stata la Spagna. Il video dello scherzo è diventato virale in pochissime ore. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Il pilota annuncia l’Argentina campione, ma è solo uno scherzo

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