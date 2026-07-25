Trump vuole il terzo mandato | Voglio candidarmi alle presidenziali del 2028

Da ilmattino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump, a sorpresa, indossa il cappellino rosso con la scritta 'Trump 2028'. «È questa la mia intenzione. E questa è la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po'. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo», ha detto il tycoon nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora. «Lo farò. Dovrebbe essere facile», ha aggiunto il tycoon in una sala diventata all'improvviso silenziosa. «Sto diventando molto bravo a candidarmi alla presidenza. Avrete tempo per parlarne. Sapete, è interessante quando torni e fai un buon lavoro, come abbiamo fatto noi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Temi più discussi: Trump ai corrispondenti della Casa Bianca: Divertiamoci un po'. E si candida per un terzo mandato; Trump alla cena dei corrispondenti, tra battute e insulti. Poi la gag con il cappellino rosso e il gelo in platea: È mia intenzione candidarmi per un terzo mandato; Trump: Iran non avrà nucleare. Poi la provocazione: Mi candiderò per la quarta volta; Trump a sorpresa punta al terzo mandato: Voglio candidarmi alle presidenziali del 2028.

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