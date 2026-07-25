Trump vuole il terzo mandato | Voglio candidarmi alle presidenziali del 2028

Donald Trump, a sorpresa, indossa il cappellino rosso con la scritta 'Trump 2028'. «È questa la mia intenzione. E questa è la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po'. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo», ha detto il tycoon nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora. «Lo farò. Dovrebbe essere facile», ha aggiunto il tycoon in una sala diventata all'improvviso silenziosa. «Sto diventando molto bravo a candidarmi alla presidenza. Avrete tempo per parlarne. Sapete, è interessante quando torni e fai un buon lavoro, come abbiamo fatto noi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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TRUMP'S FINAL DECISION AND THE PROPHECY OF DANIEL 8 | The Last Notable Horn Revealed

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Trump al gala dei giornalisti tra battute, giubbotti antiproiettile e il cappellino del “terzo mandato”: una serata tra Casa Bianca e cabaretDurante il gala dei giornalisti, il presidente degli Stati Uniti ha tenuto un intervento che ha mescolato battute, riferimenti politici e ironie...

Temi più discussi: Trump ai corrispondenti della Casa Bianca: Divertiamoci un po'. E si candida per un terzo mandato; Trump alla cena dei corrispondenti, tra battute e insulti. Poi la gag con il cappellino rosso e il gelo in platea: È mia intenzione candidarmi per un terzo mandato; Trump: Iran non avrà nucleare. Poi la provocazione: Mi candiderò per la quarta volta; Trump a sorpresa punta al terzo mandato: Voglio candidarmi alle presidenziali del 2028.

Un cappellino con scritto Trump 2028. Così Donald #Trump è tornato, con una provocazione, sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. shorturl.at/0wLTm x.com

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Trump sogna le Presidenziali nel 2028: Mi ricandiderò. Ecco come potrebbe aggirare la Costituzione e prendersi il terzo mandatoIl 22° emendamento della Costituzione statunitense vieta esplicitamente a chiunque di essere eletto presidente più di due volte, ma ci sarebbero alcune - spinose - scorciatoie ... affaritaliani.it