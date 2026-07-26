Katy Perry ha preso una posizione netta dopo che la Casa Bianca ha utilizzato la sua hit Firework senza il suo permesso. Sabato 25 luglio, la popstar statunitense ha espresso sui social media la propria condanna nei confronti dell’amministrazione Trump per aver inserito il brano del 2010 –diventato un vero e proprio tormentone, ancora molto amato– in un video pubblicato su TikTok, che mostra immagini di attacchi militari. All’inizio della settimana, l’account TikTok ufficiale della Casa Bianca ha condiviso un filmato in cui le parole «Boom, boom, boom» della canzone di Katy erano sincronizzate con immagini in bianco e nero di bombardamenti. Il post recitava: «L’Iran è stato avvertito». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Katy Perry non ha gradito l’uso del brano “Firework” da parte della Casa Bianca: «Non condivido assolutamente questa iniziativa»

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Katy Perry - Firework (Lyrics)

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Katy Perry non ha gradito l’uso del brano Firework da parte della Casa Bianca: Non condivido assolutamente questa iniziativaKaty Perry ha preso una posizione netta dopo che la Casa Bianca ha utilizzato ... msn.com

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