Katy Perry ha criticato l’amministrazione Trump per aver usato la sua canzone “Firework” in un video sui social media, in cui si vedono attacchi missilistici. La cantante ha dichiarato che la sua musica non celebra la guerra. La clip mostrava immagini di attacchi militari e l’uso della canzone è stato interpretato come un endorsement implicito. Perry ha espresso disapprovazione per questa scelta, sottolineando che il brano non è destinato a scopi bellici.

Katy Perry si scaglia contro l'amministrazione del presidente Usa Donald Trump per aver utilizzato la sua hit del 2010, Firework, in un video sui social media che mostra attacchi missilistici da parte del governo statunitense. La cantante ha condiviso un tweet infuocato in risposta al video postato sul profilo TikTok della Casa Bianca, dicendo di essere "profondamente sconvolta e arrabbiata" nel vedere la famosa canzone usata come sottofondo per il video che raccoglie le immagini degli attacchi militari. Ha poi aggiunto: "Non ho approvato questa cosa, non mi è stato chiesto il permesso e non la giustifico assolutamente". Katy ha poi spiegato il significato della canzone, descrivendola come "un inno di speranza, guarigione e forza interiore per le persone che stanno attraversando i momenti più bui della loro vita. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Katy Perry attacca Trump per l’utilizzo del brano “Fireworks”: “La mia musica non celebra la guerra”

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