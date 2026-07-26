Trump con il cappello 2028 in testa | Corro di nuovo per le presidenziali

L’ha sganciata alla fine, come fosse una battuta tra amici. Donald Trump, sul palco del gala dei corrispondenti della Casa Bianca, si sistema in testa un berretto rosso con su scritto Trump 2028 e lancia la bomba: “Corro ancora. Sarà il quarto giro”. Ridacchia, il pubblico fa lo stesso, a metà tra il nervoso e il divertito, perché sulla carta il 22° Emendamento glielo impedirebbe. Ma lui ci scherza su: “Sto facendo l’abitudine a candidarmi. Ho vinto tre volte. La seconda, quella del 2020, me l’hanno rubata con un voto falsato. Bisogna rimettere a posto le elezioni, sono messe malissimo”. Poi cambia tono, quasi serio: “Comunque, grazie a tutti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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