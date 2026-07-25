Durante una cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2028. In modo provocatorio, ha dichiarato di aver già vinto tre volte le elezioni presidenziali. La comunicazione è avvenuta in modo inatteso e senza un coinvolgimento ufficiale del partito, ma con un tono che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Durante la cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato a sorpresa la volontà di candidarsi per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Nel farlo ha lanciato una provocazione: “Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo”. Il riferimento è alle elezioni 2020 perse contro Joe Biden e oggetto di numerose controversie. Trump candidatura presidenziali 2028, l'annuncio a sorpresa Perché quella di Donald Trump è una provocazione Trump e l'arrivo di Netanyahu Trump candidatura presidenziali 2028, l’annuncio a sorpresa Come riporta ANSA, Donald Trump ha improvvisamente indossato un cappellino rosso con la scritta ‘Trump 2028' durante la cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Donald Trump annuncia la candidatura alle presidenziali Usa del 2028 con provocazione: "Ho vinto già 3 volte"

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TRUMP annonce sa CANDIDATURE à la prochaine PRÉSIDENTIELLE

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