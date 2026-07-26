Trovato il corpo dell'uomo disperso nelle acque del lago di Como | si era tuffato per salvare il figlio di 16 anni
Il corpo di un uomo di 45 anni è stato recuperato nelle acque del lago di Como, a Menaggio. L’uomo si era tuffato dalla barca per tentare di salvare il figlio di 16 anni che si trovava in difficoltà. Le operazioni di ricerca sono state condotte dai sommozzatori dei vigili del fuoco e si sono concluse con il ritrovamento del corpo. La vicenda è avvenuta ieri.
I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo del turista 45enne che ieri si è tuffato dalla barca per cercare di salvare il figlio in difficoltà nelle acque del lago di Como, a Menaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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