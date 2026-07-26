Como trovato il corpo di Mattheus Gosseling il turista olandese annegato nel lago a Menaggio | si era tuffato per aiutare il figlio in difficoltà
Il corpo di un uomo di 45 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco nel Lago di Como a Menaggio. L’uomo, turista olandese, era scomparso sabato e si era tuffato per aiutare il figlio in difficoltà. La ricerca era iniziata subito dopo la segnalazione della scomparsa, e il corpo è stato trovato nella giornata di domenica. La vittima era in vacanza nella zona e l’incidente è avvenuto durante un’attività di svago nel lago.
È stato individuato dai vigili del fuoco, domenica pomeriggio, il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da sabato nel Lago di Como, a Menaggio. Il corpo di Mattheus Gosseling è stato trovato grazie a sonar e telecamera dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Era adagiato su un fondale di 25 metri nelle acque antistanti Menaggio. Raggiunto in profondità dai sub della Guardia Costiera, è stato recuperato e trasportato a terra. È stato poi trasferito all'obitorio dell'ospedale di Como, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 45enne olandese era sul Lario con i tre figli per una vacanza. Sabato avevano noleggiato una barca per un’escursione sul lago. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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