Como trovato il corpo di Mattheus Gosseling il turista olandese annegato nel lago a Menaggio | si era tuffato per aiutare il figlio in difficoltà

Notizia in breve

Il corpo di un uomo di 45 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco nel Lago di Como a Menaggio. L’uomo, turista olandese, era scomparso sabato e si era tuffato per aiutare il figlio in difficoltà. La ricerca era iniziata subito dopo la segnalazione della scomparsa, e il corpo è stato trovato nella giornata di domenica. La vittima era in vacanza nella zona e l’incidente è avvenuto durante un’attività di svago nel lago.