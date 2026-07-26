I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un uomo di 45 anni disperso nel lago di Como a Menaggio. L’uomo si era tuffato dalla barca per aiutare uno dei figli in difficoltà ed è scomparso nelle acque ieri. La ricerca era continuata senza esito fino al ritrovamento. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como nei pressi di Menaggio dopo essersi tuffato dalla barca in soccorso a uno dei figli che era in difficoltà. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma. Per le ricerche si erano mobilitato i vigili del fuoco, la guardia costiera, i carabinieri, oltre ai mezzi di soccorso. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo era in barca con i tre figli. Il maggiore stava nuotando e avrebbe avuto difficoltà in acqua. Il padre si sarebbe quindi tuffato per salvarlo ma non sarebbe più riemerso. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Como, individuato il corpo del turista olandese disperso nel lago a Menaggio: si era tuffato per cercare il figlio in difficoltà

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