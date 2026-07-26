Il corpo del turista olandese di 45 anni, scomparso ieri a Menaggio mentre cercava di aiutare il figlio in difficoltà, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi. La vittima si era tuffata nel lago nel tratto davanti alla località, ma non era più riemersa. Le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la notte prima del ritrovamento. La salma è stata recuperata e verrà eseguita l’autopsia.

Menaggio, 26 luglio 2026 – È stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, il corpo di Mattheus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, che ieri si era tuffato nel lago nel tratto davanti a Menaggio, per aiutare il figlio che era in difficoltà, e che non è più riemerso. Le ricerche di Vigili del fuoco e Guardia Costiera erano riprese da questa mattina, concentrate soprattutto nel punto in cui l'uomo era stato visto inabissarsi, prima di estendere il campo di ricerche. Poco fa è stato individuato dai sommozzatori, e ora sono iniziate le operazioni per il suo recupero. Residente a Enschede, in Olanda, era in vacanza sul Lario con i due figli piccoli di 6 e 8 anni, e il terzo più grande, di 17 anni, che ieri si è tuffato per fare un bagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trovato il corpo del turista olandese annegato a Menaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Como, individuato il corpo del turista olandese disperso nel lago a Menaggio: si era tuffato per cercare il figlio in difficoltàI vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un uomo di 45 anni disperso nel lago di Como a Menaggio.

Menaggio, riprese le ricerche del turista olandese disperso: arrivano i sonar per scandagliare i fondali oltre 50 metriLe ricerche del turista olandese disperso davanti alle coste di Menaggio sono riprese questa mattina, domenica 26 luglio, con l'ausilio di sonar per...

Temi più discussi: Lago di Garda: ritrovato il corpo del 29enne disperso nelle acque di Sirmione; Focene, trovato morto il pescatore disperso in mare: il corpo recuperato vicino agli scogli; Como, trovato privo di vita il corpo della bimba di 9 anni annegata nel lago in centro; Sirmione, ritrovato il corpo di Alexandru: il 29enne era disperso nel lago di Garda dopo aver salvato un bambino.

Si tuffa per trovare il figlio, trovato il corpo del turista olandeseÈ stato trovato il corpo del quarantacinquenne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. (ANSA) ... ansa.it

Ritrovato a Focene il corpo del pescatore disperso. Le ricerche di Roberto Succu sono durate due giorni x.com

Trovato il corpo del turista olandese annegato a MenaggioMattheus Gosseling era stato visto inabissarsi dopo che si era tuffato per aiutare il figlio che non riusciva a raggiungere la barca ... ilgiorno.it