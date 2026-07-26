Le ricerche del turista olandese disperso davanti alle coste di Menaggio sono riprese questa mattina, domenica 26 luglio, con l'ausilio di sonar per esplorare i fondali oltre i 50 metri. Le operazioni erano state interrotte durante la notte e sono riprese con condizioni di luce favorevoli. Nessuna novità è stata comunicata riguardo al ritrovamento o meno della persona dispersa.

Menaggio, 26 luglio 2026 – Sono riprese nella mattinata di oggi, domenica 26 luglio, con il favore della luce, le ricerche del turista olandese disperso da ieri pomeriggio nelle acque davanti il litorale di Menaggio. Interrotte nella notte, anche per il passaggio di una perturbazione che ha investito il lago di Como, le operazioni sono in corso dalle prime luci dell’alba. L’uomo, un turista olandese di 45 anni, ieri mattina, si è tuffato in acqua per soccorrere il figlio maggiore, 16 anni, in difficoltà mentre faceva il bagno. Sulla barca, affittata da un noleggiatore privato di Varenna, sull’altra sponda, si trovavano anche la moglie e gli altri due figli più piccoli, di 8 e 6 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Menaggio, riprese le ricerche del turista olandese disperso: arrivano i sonar per scandagliare i fondali oltre 50 metri

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