Durante il Tour de France 2026, un ciclista ha eguagliato il record di vittorie di leggende come Merckx e Indurain, chiudendo la corsa sotto l’Arco di Trionfo. La gara si è conclusa con un solo protagonista che ha dominato la competizione, confermando il suo ruolo di riferimento nel ciclismo internazionale. La sua performance ha permesso di raggiungere un risultato che rimarrà nella storia della corsa francese. La vittoria è stata celebrata come una consacrazione nel panorama sportivo.

Consacrazione di un fuoriclasse con le stigmate da leggenda. Il Tour de France 2026 che si è congedato come da tradizione sotto l'Arco di Trionfo ha avuto sempre un solo uomo al comando. Mai come in questa edizione non c'è stata storia se non quella unica e fenomenale di Tadej Pogacar capace di imporre la propria legge con una superiorità tecnica e atletica che non ha lasciato spazio agli avversari. Quinta Grande Boucle in carriera, la terza consecutiva dopo quella del 2024 e 2025 che va ad aggiungersi ai trionfi del 2020 e 2021, numeri che non sono sufficienti a testimoniare in pieno la grandezza dello sloveno che ancora una volta sulle strade francesi ha mostrato il meglio del suo repertorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trionfo giallo a Parigi: Pogacar eguaglia il record delle leggende Merckx e Indurain

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