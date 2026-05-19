Filippo Ganna eguaglia Merckx per le vittorie nelle cronometro al Giro d’Italia! Davanti resta solo Moser…
Nella decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Marina di Massa, Filippo Ganna ha ottenuto una vittoria che lo porta a pareggiare il record di vittorie nelle cronometro al Giro con un ex campione. Solo un altro corridore, un nome storico del ciclismo, ha collezionato più vittorie in questa specialità nella corsa rosa. Ganna ha chiuso la prova in un tempo che gli consente di avvicinarsi alla vetta di questa classifica.
Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Il corridore della Ineos Grenadiers spinge a tutta fin dal primo metro e chiude la sua straordinaria prestazione con il tempo di 45’53” alla media di quasi 55 chilometri orari. Il piemontese, unico favorito di giornata prima della partenza, conquista così il suo ottavo successo di tappa nella Corsa Rosa, il settimo nelle prove contro il tempo. L’italiano rifila distacchi siderali a tutti i rivali: il compagno di squadra Arensman arriva secondo a 1’54”, mentre completa il podio il francese Rémi Cavagna della Groupama-FDJ United, terzo a 1’59”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Tutte le otto vittorie di Filippo Ganna al Giro d’Italia. 7 nelle cronometro, una in lineaFilippo Ganna ha dominato l’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026, sostenendo un ritmo indiavolato lungo i 42 chilometri completamente...
Giro d’Italia: Ganna vince la cronometro Viareggio-Massa e raggiunge Merckx. Eulalio resta in rosaMASSA – E’ Filippo Ganna il dominatore assoluto in Toscana della cronometro di 42 km Viareggio-Massa, decima tappa del Giro d’Italia.
Giro d’Italia, Filippo Ganna domina la cronometro di MassaIl campione di Verbania vola a quasi 55 di media e ottiene il settimo successo in una crono della Corsa Rosa: meglio di lui solo Moser. Eulalio difende la maglia rosa ... verbanonews.it
Filippo Ganna eguaglia Merckx per le vittorie nelle cronometro al Giro d’Italia! Davanti resta solo Moser…Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d'Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Il ... oasport.it