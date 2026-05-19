Filippo Ganna eguaglia Merckx per le vittorie nelle cronometro al Giro d’Italia! Davanti resta solo Moser…

Nella decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Marina di Massa, Filippo Ganna ha ottenuto una vittoria che lo porta a pareggiare il record di vittorie nelle cronometro al Giro con un ex campione. Solo un altro corridore, un nome storico del ciclismo, ha collezionato più vittorie in questa specialità nella corsa rosa. Ganna ha chiuso la prova in un tempo che gli consente di avvicinarsi alla vetta di questa classifica.

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