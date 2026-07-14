Tadej Pogacar indossa la maglia gialla per il 60º giorno, eguagliando il record di Merckx e superando tutte le altre vittorie di questo tipo. La sua performance viene definita da un commentatore come “il più forte al mondo di questa era”. La tappa si conclude con Pogacar che recupera la posizione persa due anni fa nello stesso finale di Le Lioran, dove era stato superato da Jonas Vingegaard.

"Il più forte al mondo di questa era", lo definisce Davide Piganzoli subito dopo il traguardo, prima ancora di sapere com’è finita la tappa. Ma com’è finita non è difficile da immaginare: erano due anni che Tadej Pogacar aspettava la rivincita, da quando Jonas Vingegaard lo aveva superato su questo stesso finale, a Le Lioran. Ormai gli rimangono soltanto queste sfide, quelle che cova dentro: vuole prendersi le poche corse che ancora gli resistono, vuole vincere dove in passato ha perso, vuole battere tutti i record che può. Con questa fanno 60 maglie gialle per lo sloveno, che raggiunge così Miguel Indurain. Davanti, ancora un po’ lontani, ci sono soltanto due grandissimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, Tadej come Indurain: 60 giorni in maglia gialla. Merckx 111 volte, nessuno come lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France EVERY Winner in History (1903 - 2026)

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, micidiale assolo di Tadej Pogacar: maglia gialla in solitaria a Le LioranDurante la decima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha staccato tutti in solitaria, arrivando a Le Lioran con un vantaggio deciso.

Tour de France, Tadej Pogacar: “Il caldo ci ha dato inizialmente problemi, non avere la maglia gialla aiuta nel recupero”Nel Tour de France 2026, la quarta tappa da Carcassone a Foix è stata vinta da Mads Pedersen, che ha beneficiato del supporto della squadra Lidl-Trek.

Temi più discussi: Indurain: Che sfide con Bugno, Chiappucci e Pantani. Pogacar? È già tra i più grandi; Tour de France, Pogacar stacca tutti sul Tourmalet e conquista la maglia gialla; Pogacar dominerà ancora? Quante tappe vinceranno gli italiani? Le 10 domande al Tour; Tour de France 2026, Lance Armstrong: Presto Poga?ar vincerà il 5° e leggeremo che ha eguagliato il record, ma lui sa bene qual è il record.

Tour, Tadej come Indurain: 60 giorni in maglia gialla. Merckx 111 volte, nessuno come luiIl più forte al mondo di questa era, lo definisce Davide Piganzoli subito dopo il traguardo, prima ancora di sapere com’è finita la tappa. Ma com’è finita non è difficile da immaginare: erano due an ... gazzetta.it

Tour de France, le pagelle: Carapaz, fuga coraggiosa (6.5). Del Toro che fatica (5)Evenepoel si stacca e poi recupera negli ultimi 500 metri per il secondo posto, ma deve dimostrare di crescere in salita. Pogacar è da solo con i record, e prova anche proteggere il messicano nella gi ... gazzetta.it

Lance Armstrong: Tadej Pogacar sa qual è il record del Tour reddit