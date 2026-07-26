A Treviglio, più di 600 persone hanno partecipato alla decima edizione della Camminata in Rosa, una manifestazione che si è svolta sabato 25 luglio per contrastare la violenza sulle donne. I partecipanti, vestiti di rosa, si sono mossi per le strade della città in un evento benefico dedicato a sostegno di Sirio. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge la comunità locale in iniziative di sensibilizzazione.

Treviglio. Oltre 600 persone vestite di rosa hanno colorato la città scendendo in strada per dire “no” alla violenza sulle donne. È il bilancio della Camminata in Rosa: l’ appuntamento benefico, giunto alla decima edizione, è andato in scena nella serata di sabato 25 luglio. La manifestazione, promossa dalla città di Treviglio, dal Distretto del Commercio di Treviglio, da Avis Treviglio e Noi per Treviglio, con il contributo della Provincia di Bergamo e il sostegno di Esselunga ed Enercom, ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti della cooperativa Sirio, che gestisce centri antiviolenza, comunità e case protette. La serata è iniziata alle 19. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Treviglio si tinge di rosa contro la violenza sulle donne: in 600 alla camminata a sostegno di Sirio

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