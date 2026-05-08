Peonie contro il tumore ovarico Ancona si tinge di rosa | due giorni per rompere il tabù sulle patologie ginecologiche
A Ancona, la città si colora di rosa per due giorni dedicati alla prevenzione delle patologie ginecologiche, con un focus speciale sulla lotta contro il tumore ovarico. La manifestazione utilizza le peonie come simbolo, un fiore che rappresenta bellezza e prosperità, ma anche attenzione alla salute femminile. L'evento è organizzato dall'associazione Loto Odv, che mira a sensibilizzare il pubblico su questa tematica spesso evitata.
ANCONA – Bellezza, amore, prosperità. Ma anche prevenzione. È la peonia il fiore scelto da Loto Odv per rompere il tabù sulle patologie ginecologiche. In occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, corso Amendola si riempie di “Petali di Solidarietà”. Oggi e domani, dalle 10.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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