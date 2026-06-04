A Casoria il 15 giugno l’evento “Dal trauma alla rinascita”, promosso dall’Ambito N18 con istituzioni ed esperti per affrontare il contrasto alla violenza sulle donne tra tutela, salute e inclusione lavorativa.. l’evento istituzionale e formativo intitolato “Dal trauma alla rinascita”, che si terrà a Casoria lunedì 15 giugno 2026, dalle ore 8:30 alle 14:00, presso la Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo” in via Aldo Moro 26. L’iniziativa rappresenta il terzo incontro (indicato anche come quarto nel programma dettagliato) del ciclo formativo “I percorsi della non violenza” e si propone come un importante momento di confronto multidisciplinare per contrastare la violenza sulle donne, superando la logica dell’emergenza e puntando su percorsi concreti di autonomia, tutela giuridica, primo soccorso sanitario e inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Dal trauma alla rinascita”: a Casoria un confronto multidisciplinare contro la violenza sulle donne

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