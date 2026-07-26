A Firenze, i treni sono stati sospesi o deviati per quattro giorni a causa dei lavori sul cavalcavia di Ponte al Pino. La chiusura ha causato disagi e modifiche alle tratte ferroviarie. La situazione si inserisce nella seconda settimana consecutiva di bollino nero per i trasporti ferroviari, coincidente con il picco della stagione turistica e delle ferie estive.

In concomitanza con la stagione alta del turismo e delle ferie per molti lavoratori italiani, inizia la seconda settimana da bollino nero per i trasporti ferroviari. I lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte al Pino riprenderanno domenica 26 sera, alle 23, e andranno avanti fino alle 11 di giovedì 30 luglio, rallentando ancora una volta la circolazione sul nodo di Firenze. È la seconda tranche dei quasi nove giorni di stop previsti dalla Rete ferroviaria italiana per sostituire il ponte che collega il centro di Firenze con l’area di Campo di Marte. Come per la prima interruzione a inizio luglio, la circolazione sarà sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Treni, l’Italia di nuovo divisa in due a Firenze. Quattro giorni di lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: disagi e deviazioni

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