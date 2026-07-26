Treni fermi tra Molise e Puglia a causa degli incendi | 500 passeggeri bloccati in stazione a Termoli

Due treni tra Molise e Puglia sono stati fermati a causa di un incendio che ha coinvolto la linea ferroviaria. Circa 500 passeggeri sono bloccati alla stazione di Termoli da diverse ore. Tra loro, una donna incinta si è sentita male, probabilmente a causa delle alte temperature. La circolazione ferroviaria resta sospesa fino a nuovo avviso.

Un vasto incendio ha fermato la corsa di due treni tra Molise e Puglia. Da diverse ore 500 passeggeri sono fermi alla stazione di Termoli: una donna incinta, forse per il troppo caldo, si è sentita male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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