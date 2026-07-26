Un incendio a Campomarino Lido ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Termoli e Campomarino sulla linea Pescara-Foggia. Di conseguenza, centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati nella stazione di Termoli per diverse ore. La circolazione ferroviaria è stata interrotta a causa dell’incendio, che ha interessato l’area circostante. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni materiali è stata comunicata finora.

Centinaia di passeggeri sono bloccati da ore nella stazione ferroviaria di Termoli (Campobasso) a causa dell’ incendio divampato a Campomarino Lido, che ha imposto la sospensione della circolazione tra Termoli e Campomarino sulla linea Pescara-Foggia. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno registrando ritardi e cancellazioni. Ai viaggiatori è stata offerta la possibilità di rientrare nelle località di partenza e ripartire dopo il ripristino della linea. Disagi e proteste. Nella stazione molisana, tuttavia, si registrano proteste per la carenza di informazioni e l’incertezza sulla prosecuzione dei viaggi. Una donna incinta si è sentita male durante l’attesa, anche a causa della ressa e del caldo, ed è stata soccorsa dagli operatori del Sae 112 con i volontari della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Molise, centinaia di treni bloccati in stazione a Termoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della guardia costiera | Stop treni tra Molise e Puglia, 500 passeggeri bloccati a TermoliUn incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel Gargano, nella zona rurale di Peschici, vicino a Baia di Manaccora.

Incendio sul Gargano, turisti evacuati con le barche della guardia costiera: sfollati oltre mille villaggi. Fiamme fino al Basso Molise, treni e passeggeri bloccati a TermoliOltre mille persone sono state evacuate in mare con le barche della guardia costiera, tra turisti e residenti, da diversi villaggi e campeggi lungo...

Argomenti più discussi: Incendi in Molise, distrutti frutteti e oliveti, operazioni per tutta la notte; Incendi boschivi rilevati da satellite, Molise in progetto sperimentale.

Incendi nel Basso Molise: evacuate Rsa e campeggi, chiuse statale e ferroviaNel pomeriggio del 26 luglio 2026, un vasto incendio ha colpito la costa del Basso Molise, a Campomarino, al confine con il Gargano. Le fiamme, alimentate da caldo intenso e forte vento di libeccio, h ... it.blastingnews.com

Incendi tra Basso Molise e Gargano, evacuati campeggi e lidi balneariVasti incendi stanno interessando la costa del Basso Molise e il vicino Gargano, dove le fiamme hanno raggiunto zone abitate e turistiche. Campeggi e ... gds.it