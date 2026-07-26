Incendi in Molise centinaia di treni bloccati in stazione a Termoli

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio a Campomarino Lido ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Termoli e Campomarino sulla linea Pescara-Foggia. Di conseguenza, centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati nella stazione di Termoli per diverse ore. La circolazione ferroviaria è stata interrotta a causa dell’incendio, che ha interessato l’area circostante. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni materiali è stata comunicata finora.

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Centinaia di passeggeri sono bloccati da ore nella stazione ferroviaria di Termoli (Campobasso) a causa dell’ incendio divampato a Campomarino Lido, che ha imposto la sospensione della circolazione tra Termoli e Campomarino sulla linea Pescara-Foggia. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno registrando ritardi e cancellazioni. Ai viaggiatori è stata offerta la possibilità di rientrare nelle località di partenza e ripartire dopo il ripristino della linea. Disagi e proteste. Nella stazione molisana, tuttavia, si registrano proteste per la carenza di informazioni e l’incertezza sulla prosecuzione dei viaggi. Una donna incinta si è sentita male durante l’attesa, anche a causa della ressa e del caldo, ed è stata soccorsa dagli operatori del Sae 112 con i volontari della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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