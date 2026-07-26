Incendio sul Gargano turisti evacuati sulle barche della guardia costiera | Stop treni tra Molise e Puglia 500 passeggeri bloccati a Termoli

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel Gargano, nella zona rurale di Peschici, vicino a Baia di Manaccora. I turisti sono stati evacuati e trasportati via mare dalla guardia costiera. Nel frattempo, i treni tra Molise e Puglia sono stati sospesi, lasciando circa 500 passeggeri bloccati a Termoli. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e gestendo le operazioni di evacuazione e blocco delle linee ferroviarie.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato sul Gargano, nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manaccora. Le fiamme hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste, località molto frequentate durante l'estate. I turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Al momento non risultano persone ferite, né vittime. A fuoco un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo., Sul posto stanno operando due Canadair, autobotti dei vigili del fuoco, oltre a personale della protezione civile. L'intervento dei soccorsi avrebbe circoscritto l'incendio, che però insiste a causa del vento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

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