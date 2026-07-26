Dopo tre anni di chiusura, il Teatro Romano di Lecce sta per riaprire. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto ha annunciato che il sito sarà di nuovo accessibile a visitatori e cittadini. La data ufficiale della riapertura non è ancora stata comunicata, ma si prevede che l’evento si svolga a breve. Il teatro si trova nel centro storico della città.

Il teatro romano di Lecce, nel centro storico della città, tornerà presto visibile e fruibile per cittadini e turisti, come annunciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto nei mesi scorsi. Stando al cronoprogramma esposto sul cartello di cantiere, infatti, la data prevista per il completamento è fissata entro il prossimo 30 novembre, nel periodo che preluderà alle prossime feste natalizie. Dopo una lunga fase di fermo, durata quasi tre anni, i lavori di restauro del bene, di competenza della Direzione regionale dei musei, sono finalmente ripresi. La direzione è affidata all’architetto Michela Catalano della Soprintendenza, mentre la ditta esecutrice è la “D’Alessandro Restauri S. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tre anni di stop, ora la svolta: il Teatro Romano verso la riapertura. Ecco la data

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SMETTI DI FARTI PAGARE POCO: la strategia per ricostruire la tua carriera DA ZERO

Notizie e thread social correlati

Vestiti abbandonati in strada, c'è la data della svolta: ecco come cambierà la raccolta a ForlìA Forlì, la raccolta di vestiti usati cambierà a partire dalla prossima settimana.

La statale 115 soffoca tra i disagi stradali: l’assedio di Carmina ad Anas strappa la data per la riapertura del viadotto ReLa statale 115 è stata chiusa a causa di problemi al viadotto Re, causando gravi disagi nella provincia di Agrigento.

Argomenti più discussi: In scena nell’antica Aosta: alla scoperta del teatro romano; Joan Thiele in concerto all’Estate Fiesolana, il Joanita Tour 2026 al Teatro Romano; Centro precluso al traffico per Gorillaz ed Eiffel 65: le variazioni anche sul trasporto pubblico; Città Spettacolo, il 29 luglio si presenta il cartellone: sarà l'ultima edizione di Mastella e Giordano. Idea Kid Yugi per i giovani.

Riapre il teatro romano, primi tre giorni gratisNuova area spettacoli, già utilizzata nei festeggiamenti per i 2050 anni di Aosta, l'estate scorsa, percorsi per disabili, biglietteria e riqualificazione della Tour Fromage. I lavori al teatro romano ... rainews.it