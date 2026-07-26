Tre anni di stop ora la svolta | il Teatro Romano verso la riapertura Ecco la data

Da quotidianodipuglia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo tre anni di chiusura, il Teatro Romano di Lecce sta per riaprire. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto ha annunciato che il sito sarà di nuovo accessibile a visitatori e cittadini. La data ufficiale della riapertura non è ancora stata comunicata, ma si prevede che l’evento si svolga a breve. Il teatro si trova nel centro storico della città.

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Il teatro romano di Lecce, nel centro storico della città, tornerà presto visibile e fruibile per cittadini e turisti, come annunciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto nei mesi scorsi. Stando al cronoprogramma esposto sul cartello di cantiere, infatti, la data prevista per il completamento è fissata entro il prossimo 30 novembre, nel periodo che preluderà alle prossime feste natalizie. Dopo una lunga fase di fermo, durata quasi tre anni, i lavori di restauro del bene, di competenza della Direzione regionale dei musei, sono finalmente ripresi. La direzione è affidata all’architetto Michela Catalano della Soprintendenza, mentre la ditta esecutrice è la “D’Alessandro Restauri S. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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