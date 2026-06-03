La statale 115 soffoca tra i disagi stradali | l’assedio di Carmina ad Anas strappa la data per la riapertura del viadotto Re
La statale 115 è stata chiusa a causa di problemi al viadotto Re, causando gravi disagi nella provincia di Agrigento. La chiusura ha provocato lunghe code e traffico congestionato durante il ponte del 2 giugno. La gestione della riapertura è stata oggetto di discussione tra le autorità locali e l’ente responsabile delle infrastrutture. La situazione ha attirato l’attenzione della politica nazionale.
La paralisi stradale della provincia di Agrigento finisce sotto la lente della politica nazionale dopo i pesanti disagi che hanno visto migliaia di cittadini "intrappolati" nel traffico durante il ponte del 2 giugno. La deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, ha ottenuto garanzie dirette. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Ultima fase di lavori sul viadotto Re, nuove modifiche alla viabilità sulla statale 115Nel pomeriggio inizierà l’ultima fase dei lavori sul viadotto Re, situato in territorio di Porto Empedocle.
Frane e crolli a Manoppello, chiusa la statale 539 e case evacuate: il sindaco chiede un intervento urgente ad AnasA causa di frane e smottamenti, la strada statale 539 e via Leonelli sono state chiuse nel comune di Manoppello.