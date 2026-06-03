La statale 115 soffoca tra i disagi stradali | l’assedio di Carmina ad Anas strappa la data per la riapertura del viadotto Re

Da agrigentonotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La statale 115 è stata chiusa a causa di problemi al viadotto Re, causando gravi disagi nella provincia di Agrigento. La chiusura ha provocato lunghe code e traffico congestionato durante il ponte del 2 giugno. La gestione della riapertura è stata oggetto di discussione tra le autorità locali e l’ente responsabile delle infrastrutture. La situazione ha attirato l’attenzione della politica nazionale.

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La paralisi stradale della provincia di Agrigento finisce sotto la lente della politica nazionale dopo i pesanti disagi che hanno visto migliaia di cittadini "intrappolati" nel traffico durante il ponte del 2 giugno. La deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, ha ottenuto garanzie dirette. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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