La statale 115 soffoca tra i disagi stradali | l’assedio di Carmina ad Anas strappa la data per la riapertura del viadotto Re

Notizia in breve

La statale 115 è stata chiusa a causa di problemi al viadotto Re, causando gravi disagi nella provincia di Agrigento. La chiusura ha provocato lunghe code e traffico congestionato durante il ponte del 2 giugno. La gestione della riapertura è stata oggetto di discussione tra le autorità locali e l’ente responsabile delle infrastrutture. La situazione ha attirato l’attenzione della politica nazionale.