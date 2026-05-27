Vestiti abbandonati in strada c' è la data della svolta | ecco come cambierà la raccolta a Forlì

A Forlì, la raccolta di vestiti usati cambierà a partire dalla prossima settimana. Attualmente, sacchi neri e vestiti abbandonati sui marciapiedi sono accumulati e spesso restano esposti alle intemperie. La nuova modalità prevede punti di raccolta dedicati e un calendario aggiornato per evitare che i rifiuti si accumulino in modo indiscriminato. La modifica mira a ridurre il degrado urbano e migliorare la gestione dei vestiti donati o abbandonati.

Cumuli di vestiti lasciati a marcire sotto la pioggia e il sole, sacchi neri accatastati sui marciapiedi e cassonetti gialli ormai trasformati in calamite per il degrado urbano. Con l'arrivo della primavera e il tradizionale "cambio degli armadi", la gestione della raccolta degli abiti usati a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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