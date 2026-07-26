Un uomo di 59 anni è stato investito da un muletto in movimento nella latteria San Giovanni, frazione di Novellara. L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima delle sette, all’interno dell’azienda casearia situata vicino alla strada Cispadana. Il lavoratore è stato soccorso e trasportato in codice rosso, rimane in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

È stato travolto da un muletto in manovra, all’interno della latteria San Giovanni, nella omonima frazione di Novellara. È accaduto ieri mattina presto, verso le sette, nell’azienda casearia, non distante dalla Cispadana. Sono stati gli stessi operatori della latteria a dare l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, il personale dell’automedica e anche l’ elisoccorso, atterrato in un campo di fronte all’azienda agricola di strada Levata. Il ferito, un uomo reggiano di 59 anni, è stato colpito alla gamba destra dal muletto, provocando un ampia ferita da cui è iniziato un vistoso sanguinamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolto da un muletto, grave un 59enne

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