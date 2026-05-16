Incidente sul lavoro a Lungavilla sale in piedi sul muletto e cade da tre metri | grave trauma cranico
Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Lungavilla, in provincia di Pavia, coinvolgendo un lavoratore che stava svolgendo operazioni di pulizia all’interno di un capannone. L’uomo si trovava su un muletto, salito in piedi, quando è caduto da un’altezza di circa tre metri. Sono stati chiamati i soccorsi, e il lavoratore è stato trasportato in ospedale con un grave trauma cranico. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.
Lungavilla (Pavia), 16 maggio 2026 - Stava effettuando dei lavori di pulizia, all'interno di un capannone, quando è caduto da un'altezza di circa tre metri, picchiando la testa e riportando un grave trauma cranico. L'uomo, 60enne dipendente di azienda agricola, è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso, in pericolo di vita, al Policlinico San Matteo di Pavia. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, poco prima delle 9, in località Cascina Americana a Lungavilla, lungo la Sp1 verso Montebello della Battaglia. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari con più mezzi inviati dalla centrale operativa... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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