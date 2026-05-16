Incidente sul lavoro a Lungavilla sale in piedi sul muletto e cade da tre metri | grave trauma cranico

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Lungavilla, in provincia di Pavia, coinvolgendo un lavoratore che stava svolgendo operazioni di pulizia all’interno di un capannone. L’uomo si trovava su un muletto, salito in piedi, quando è caduto da un’altezza di circa tre metri. Sono stati chiamati i soccorsi, e il lavoratore è stato trasportato in ospedale con un grave trauma cranico. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

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