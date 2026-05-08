Bimbo di 6 anni travolto da un muletto | Alla guida c’era lui Dramma totale

Un bambino di sei anni ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì in un incidente avvenuto nel piazzale di un’azienda di famiglia nella zona industriale di Sedico, in provincia di Belluno. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino è stato travolto da un muletto mentre era in prossimità dell’area, e alla guida del veicolo si trovava il padre. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando senza parole quanti erano presenti sul posto.

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Una tragedia improvvisa, consumata in pochi istanti nel piazzale di un’azienda di famiglia. Un bambino di sei anni è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto guidato dal padre nel pomeriggio di venerdì nella zona industriale di Sedico, in provincia di Belluno. L’allarme è scattato immediatamente dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma le ferite riportate dal piccolo erano troppo gravi. Il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. La Procura ha disposto gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbo di 6 anni travolto da un muletto: “Alla guida c’era lui”. Dramma totale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bari, travolto da un muletto: morto operaio di 72 anniSecondo una prima ricostruzione alla guida del mezzo ci sarebbe stato un operaio dell’azienda, ora indagato per omicidio colposo. Belluno, schiacciato da muletto, muore bimbo di 6 anniUn bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno),... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terribile tragedia: bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto; Belluno, bimbo di 6 anni morto a Sedico: è stato schiacciato da un muletto; Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese; Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese. Bimbo di 6 anni muore schiacciato dal muletto guidato dal padre nel BelluneseLa tragedia nel tardo pomeriggio nella zona industriale di Sedico dove ha sede un'attività di famiglia. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c'è stato nulla da fare ... ilrestodelcarlino.it Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto dal padre, tragedia nel BelluneseUn bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto guidato dal padre, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si ... ilmattino.it Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto a Sedico. Soccorsi inutili, indagini di Polizia e Spisal. #Veneto #Belluno #Cronaca #Inevidenza x.com Vacanza con un bimbo di 6 mesi in Spagna reddit