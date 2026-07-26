Rafael Leao ha smentito le voci di un accordo con il Fenerbahçe. Le discussioni su un possibile trasferimento a Istanbul sono state smentite dal giocatore, che ha chiarito di non aver raggiunto un’intesa con il club turco. Le voci parlavano di un’offerta superiore ai 10 milioni di euro a stagione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli contrattuali.

Continuano a rimbalzare le voci su un possibile accordo tra Rafael Leao e il Fenerbahce per il trasferimento a Instanbul dell'esterno portoghese. Secondo 'SportMediaset', il club turco avrebbe addirittura offerto uno stipendio da oltre 10 milioni di euro a stagione al giocatore. Anche 'DAZN Portugal' ha confermato i rumors, ma l'attaccante del Milan ci ha tenuto a fare chiarezza pubblicamente sui social. Il commento di Leao sotto al post di 'DAZN Portugal'. L'account Instagram ufficiale di 'DAZN Portugal' ha pubblicato un post per spiegare come Leao sia ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce. Nei commenti, il giocatore ha smorzato le voci in questo modo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trattativa avanzata con il Fenerbahçe? Leão smentisce tutto: ecco cosa è successo

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